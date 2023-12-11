翻新火車站成度假屋　安大略夫婦獲獎

不少人喜歡火車站和火車旅行的浪漫，加拿大安大略省一對夫婦早前就將歷史悠久的克拉倫登火車站建築，翻新為度假出租屋，更在上月獲得今年弗龍特納克商業獎。政府官員形容車站現在已成為一個美麗的地方，更容易吸引那些想到當地進行戶外活動的遊客，例如單車和徒步旅行。

貝特曼（Noel Bateman）和凱茜（Kathy Bateman）結婚多年，於兩年前買下克拉倫登火車站。該車站所屬線路曾通往京士頓市中心和倫弗魯，在鐵軌旁的車站建築自1970年代以來一直為私人所有，曾作為狩獵營地營運了幾年，後來逐漸衰落。

貝特曼夫婦以前也曾合作翻修工程，但今次工程不同以往，克拉倫登站屋頂嚴重漏水，根本不能居住。為了維持建築原味，他們保留了連通上下層的樓梯，但拆除了屋中間的一個煙囪，藉此騰出居住空間。

由於夫婦的朋友、火車愛好者和當地承包商也參與了設計和招牌繪畫，凱茜認為車站就像是由社區修復，她對於今次獲獎感到驚訝，坦言沒有想到會得到這樣的支持。她又指自己與丈夫曾召開幾次家庭會議討論項目，雖然曾遇到一些意見分歧，但他們的婚姻仍然很幸福。