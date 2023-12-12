氣候大會新協議草案未提逐步淘汰化石燃料　島國揚言不簽死亡證

11月30日起在阿聯酋杜拜舉行的第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）將於周二（12月12日）閉幕，主席賈比爾（Sultan al-Jaber）周一（12月11日）公布新的氣候協議草案文本，呼籲各國「以公正、有序且公平合理的方式」來減少消耗和生產化石燃料，「藉以在2050年之前或左右實現淨零排放」，但就與上周五（8日）的版本不同，不再提及「逐步淘汰」化石燃料。

賈比爾發聲明，形容最新草案是「向前邁出一大步」，又指相信各談判方會作出對人類和地球最有利的事情。不過，小島嶼國家聯盟（Aosis）在記者會上表明，不會簽署沒有明確承諾逐步淘汰化石燃料的文本。揚言「不會簽署我們的死亡證」，並指出，任何未能將全球平均氣溫升幅限制在比工業化前高出攝氏1.5度的文本，他們都會拒絕。氣候組織「國際氣候行動網絡」也指出，新版本草案與之前版本相比是「重大倒退」，清楚反映化石燃料業界的政治遊說能力，影響全球政策偏向有利化石燃料產業。

聯合國秘書長古特雷斯在記者會表示，在大會閉幕前夕仍有巨大差距需要彌合，要同時間賽跑，呼籲各方必需要以雄心勃勃的成果結束COP28。今次大會要考慮到「共同但有區別的責任」原則，結合各國國情，兼顧氣候雄心與公平，提供明確計劃，加速全球公正、公平和有序的能源轉型。他敦促發達國家履行在資金等方面的承諾，並指到2025年，適應資金應增加一倍，達到400億美元（約3,120億港元）。