加蘭特稱以國無意永久駐留加薩　願討論替代管治方案

以色列國防部長加蘭特周一（11日）表示，在完成殲滅巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的軍事行動之後，以國無意永久留駐在加薩地帶，並願意討論由誰管治加薩的替代方案，但前提是不能由敵視以色列的組織管治。

加蘭特也稱，以色列願意與伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨達成協議，但條件是要包括沿邊界設立安全區和作出適當的安全保證。他亦呼籲哈馬斯戰鬥人員和指揮官投降，而不是揚言要殺死他們，被認為是在戰略上的明顯轉變。而以軍周一則表示，迄今為止已有500多名來自哈馬斯和伊斯蘭聖戰組織的武裝分子在加薩被捕，並被帶到以色列接受審問。

另一方面，美國白宮國家安全委員會發言人柯比周一表示，有報告指，以色列於10月攻擊黎巴嫩南部時使用了美國提供白磷彈，美方對此感到關注，正向以方了解更多信息。他表示，白磷彈有合法的軍事用途，可用作照明及產生煙霧隱藏行動，期望以方用於合法目的並遵守武裝衝突法。加蘭特在回應時稱，未有正面回應，僅稱以色列國防軍和整個安全機構都根據國際法行事，是「過去和將來的行動方式」。