與烏克蘭磋商　瑞典或轉讓JAS39戰機

烏克蘭空軍發言人伊格納特周日（10日）表示，瑞典可能向烏克蘭轉讓JAS39獅鷲戰機，兩國目前正在磋商。他指美製F16戰機將是機隊骨幹，而JAS39則發揮輔助作用。

伊格納特透露，烏克蘭希望接收至少150架戰機，以取代蘇聯時代遺留的戰機，但目前為止未有西方盟友提供如此數量眾多戰機。瑞典空軍目前考慮研發新版JAS39，烏克蘭可接收舊版戰機。伊格納特指出，烏克蘭空軍司令奧列修克首次訪問瑞典時，派出專家研究接收JAS39的可能。他們駕駛戰機作熟悉飛行了解如何操作，並就能否接收新裝備撰寫完整報告。伊格納特補充，烏軍機師曾在瑞典試飛JAS39，但只有瑞典決定向烏克蘭提供戰機後才開始訓練。

烏克蘭和瑞典討論在創新領域的合作，以及轉讓JAS39的可能。瑞典三軍總司令畢登稱，正在政治和軍事行動層面討論提供JAS39予烏克蘭的問題。JAS39由瑞典航空及武器製造商紳寶集團生產，它是一款輕型單引擎超音速多用途戰機，產量近300架，服役於瑞典、捷克、匈牙利、南非、泰國及巴西空軍。