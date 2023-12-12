菲軍高層在遭華水炮攻擊船上　華稱菲挑釁在先

中國海警船周日（10日）曾向闖入南沙群島仁愛礁的菲律賓船隻射水炮，菲方周一（11日）指當中包括載有菲軍高層的船，形容此舉是嚴重升級，並召見中國駐菲大使黃溪連。英國外交部亦譴責中方舉動，中國駐英大使館周二（12日）回應稱，堅決反對、強烈譴責英方的無端指摘，並已就此向英方提出嚴正交涉。

菲方指摘中國海警和海上民兵多次向菲方補給船發射水炮，造成其中一艘補給船引擎嚴重損壞，並故意撞擊另一艘菲方補給船。菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納（Romeo Brawner）表示，他所乘坐的船隻遭到中國船隻噴射水炮和撞擊，他沒有受傷，相信中方當時不知道他在船上。菲律賓外交部發言人表示，菲方向華提出外交抗議，正認真考慮宣布黃溪連為「不受歡迎人物」的選項，不排除予以驅逐。

英國外交部周一亦發聲明，譴責中方在南海對菲採取不安全和導致局勢升級的行為，呼籲雙方遵守《聯合國海洋法公約》及2016年的南海仲裁案裁決。中國駐英大使館發言人指，近日發生在黃岩島和仁愛礁附近海域的事實十分清楚，是菲方挑釁在先，責任完全在菲方；批評英國不譴責菲方，反而對中方正當合法海上維權執法行動說三道四，明目張膽地縱容菲方侵犯中方主權的行為，其言可恥，其心可誅。發言人敦促英方尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，停止搬弄是非、挑撥離間，切實停止損害南海地區和平穩定。