普京宣布連任突然　傳與幕僚方針分歧

拉脫維亞獨立新聞網站Meduza周一（11日）報道，俄羅斯總統普京並未按照既定計劃，突然於上周五（8日）宣布角逐連任，公布場合和時機出乎幕僚意料。克里姆林宮內部人士憂慮普京宣布連任的場合太軍事化，但幕僚將繼續圍繞宣揚和平展開總統競選活動，以安撫選民。

普京上周五（8日）出席祖國英雄日授勳儀式時，頓涅茨克人民共和國國會議長佐加（Artyom Zhoga）當面請求普京繼續擔任總統。普京說：「你說得對，現在是時候作出決定了。我將競選俄羅斯聯邦總統」。但知情人士透露，俄羅斯總統辦公廳第一副主任格羅莫夫（Alexey Gromov）、第一副幕僚長基里延科（Sergey Kiriyenko）等幕僚原本安排普京準備在周四（14日）的電視節目上宣布參選。按照原有計劃，電視節目一名對談人會藉公眾焦慮不安，翹首以待之際問普京何時參選，讓普京親自公開宣布連任。另一個計劃是讓普京在上月4日的莫斯科國民經濟成就展上宣布連任，惟最終均未成事。

報道指，由於針對烏克蘭的特別軍事行動引發俄羅斯人不安和焦慮，普京的幕僚自去年一直努力使政府與行動保持距離。知情人士形容，在成就展或節目上宣布連任總統更令人放心。克里姆林宮內部人士承認，事實證明普京本人更願意在軍事場合宣布連任。接近統一俄羅斯黨領導層的人士透露，俄羅斯聯邦委員會第一副主席、統一俄羅斯黨總委員會秘書圖爾恰克（Andrey Turchak）可能游說普京採用在軍事場合宣布方案，普京一直重點關注特別軍事行動。知情人士憂慮，該場合可能反映普京想發出俄羅斯將繼續戰鬥的信號，但更像是出於衝動和自發的傾向。