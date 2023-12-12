一等兵外洩大量美軍機密　15名空軍被指不作為受罰

美國麻省空中國民警衞軍情報部門21歲一等兵特謝拉（Jack Teixeira）涉於今年初在網上外洩大批軍方機密文件，美國空軍監察總長周一（11日）發表調查報告指多名軍官故意地沒有就特謝拉的可疑行為採取所需行動，15人受罰，包括2名指揮官。

空軍調查發現，出現安全漏洞的部分原因是軍方人員可在無監督下取得機密文件，而且在特謝拉被發現違反安全政策時，沒有人對相關違規行為採取必要行動。特謝拉的職務是網路傳輸系統專家，他經常在夜間於無人監督下進入最高機密設施進行維護檢查，加上無人監控列印作業，任何夜班成員都有充足機會進入機密設施並打印大量文件。

特謝拉所屬的第102情報支援中隊成員對他未經授權的情報收集行為有更完整了解，但故意未能報告安全問題的全部細節，因為他們認為安全官員可能會反應過度。調查指出，中隊成員曾於2022年秋季發現特謝拉把機密文件筆記寫在便利貼，但無採取任何後續措施確保便利貼被撕碎，也沒有向安全官員報告。至今年1月的一宗事故，安全官員才收到通知，但仍然未能獲悉全部違規行為。

空軍決定解除第102情報聯隊指揮官萊利（Sean Riley）的指揮權，並需接受行政處分。第102情報、監視和偵察大隊指揮官多瓦洛（Enrique Dovalo）則受行政處分，其餘人員的懲罰措施包括解除職務及非司法處罰。