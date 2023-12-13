【東方日報世界視線】誤判俄軍政經　美找時機議和

美國霸權主義領導的西方，於1989年成功使蘇聯走向解體，其後甚至使初上位的俄羅斯總統普京，有意願加入北約及歐盟，然而被拒絕。隨之而來的是北約東擴，到2014年還能成功透過「顏色革命」推倒烏克蘭親俄政府，建立有意欲加入歐盟及北約的仇俄政府，結果迫使俄羅斯要挺身反抗。

俄羅斯政府由當年收回克里米亞半島，到去年2月24日發動俄烏戰爭，初時西方充滿信心，也寄望透過大力支持烏克蘭澤連斯基政府，打贏這場代理人戰爭，全面削弱俄羅斯的軍事、經濟及國際政治影響力。然而發展到今天，西方開始驚覺它們對俄誤判，不少軍政界重量級人物及政經學者，都承認俄羅斯的軍事、經濟及國際政治影響力，是自1991年發展至今最為強大的。儘管俄羅斯的經濟、軍隊數目及常規武器還遠遠不及西方，但就是敢於展示信心和實力，不惜與西方在烏克蘭一拚，因為俄羅斯擁有強大的核武實力，足以威懾西方不敢逾越紅線派兵進入烏克蘭爭勝。

有西方傳媒指俄烏最高軍事領袖已經開展和談，但西方、烏克蘭及俄羅斯都有自己的盤算。烏克蘭政府及歐美鷹派還夢想可以引入「神奇武器」，例如金牛座巡航導彈及F16戰機，以肅清烏克蘭戰場的俄軍、炸毀克里米亞大橋及奪回克里米亞。不過，烏克蘭內部已有反對聲音，認為西方已無武器生產、維護及操作能力；而若再引入這些武器，徒增俄羅斯的敵意及佔據更多烏克蘭領土，並擔心俄國的反攻會擴展到敖德薩，烏克蘭將淪為內陸國家。

美國政府如今已做好心理準備，並且有退出的美麗設想，找尋還算是勝利的下台階。因為美國至今仍是大贏家，已把舊庫存武器出售給烏克蘭，推展武器更新換代，也接了歐洲國家大量武器訂單，使美國大軍火商賺得盆滿缽滿。另一大收益來自歐洲國家由俄羅斯轉而向美國購買昂貴油氣，而最後無法承擔高價能源生產的歐洲大企業，轉向投資提供補貼的美國。此外，美國正在等待最佳時機，在俄羅斯仍未大幅攻佔及破壞烏克蘭之前，達成停戰協議，使美國的猶太財團不用花費太多，就可以接管烏克蘭的經濟及資源。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻