澤連斯基向美參議員講話　未能爭取共和黨援烏

烏克蘭總統澤連斯基周二（12日）到訪美國，與美國總統拜登和國會領袖會面，爭取華府通過支持烏克蘭援助法案。澤連斯基到國會山莊，向參議員發表講話，並與一直反對援烏的美國眾議院議長約翰遜會面，不過約翰遜和其他共和黨人仍強硬，要求援烏法案與改革美國邊境政策掛勾。

約翰遜在會後表示，他向澤連斯基重申，美國人民仍然與烏克蘭站在一起，對抗俄羅斯總統普京，但他不相信白宮聲言烏克蘭可能獲勝的說法。約翰遜要求拜登政府，必須提供更多有關如何使用資金的細節，認為當局對額外撥款沒有適當的監管，亦沒有明確的獲勝策略。

參議院多數黨領袖舒默透露，澤連斯基在會上表示，若果得到美方援助，他就能贏得這場戰爭，並警告如果烏克蘭輸了，普京就會贏，警告對美國來說將是非常危險。舒默又形容，相信普京是對國會陷入僵局感到最高興的人。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，美國對烏克蘭的任何進一步援助都會以慘敗告終，指出美國投入烏克蘭的數百億美元，並沒有幫助烏方在戰場上取得勝利，又稱烏克蘭希望獲得美方資金，也將遭遇同樣的慘敗。