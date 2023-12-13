黎崇恩見英外相乞求救黎智英　華強烈譴責促英停涉港內政

76歲壹傳媒黎智英國安案下周一（18日）開審，其子黎崇恩乞求多時後，周二（12日）在倫敦獲英國外交大臣卡梅倫接見，希望外國出手向港府施壓釋放黎智英。中國駐英國大使館發言人周三（13日）強調，堅決反對英國政客為反中亂港首惡分子黎智英撐腰打氣，強烈譴責英方干涉中國香港特區法治的惡劣行徑。

英國外交、聯邦和發展事務部在社交網「X」公布卡梅倫與黎崇恩會面的相片，卡梅倫聆聽了黎崇恩對黎智英在香港被拘留的擔憂。卡梅倫表明英國反對《港區國安法》，將繼續支持黎智英和香港市民。

中國駐英國大使館發言人發聲明指，黎智英是反中亂港事件的主要策劃者和煽動者，明目張膽地勾結外部勢力危害國家安全，挾洋自重、惡行累累，港府對黎智英之流依法追究責任，完全是正義之舉。英方公然干預已進入司法程序的案件，為違法犯罪的反中亂港分子說項，這進一步暴露了黎智英與英方的長期勾結，以及英方縱容支持反中亂港活動的真實面目，也進一步證明了港府對黎智英的起訴完全是依法行事，合情合理合法。中方嚴正要求英方尊重事實和法治，停止插手香港事務，停止干涉中國內政，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。