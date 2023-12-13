巴黎膺最受歡迎旅遊城市　香港回升第17位

英國市場研究機構歐睿國際（Euromonitor International）周一（11日）發表最新「全球百大旅遊目的地城市」報告，法國首都巴黎連續第3年成為第一。曾經連續9年位列榜首的香港，從去年第36位回升至第17位。報告預計今年訪港遊客量達1,470萬人次，增幅高達2,495％。

歐洲城市在報告中名列前茅，多達12個城市進入前20位，亞太地區有5個城市，北美有2個城市，中東和非洲各有1個城市。榜首巴黎今年預計接待超過1,500萬名國際遊客，明年可望透過舉行奧運吸引更多遊客。報告認為旅遊業今年迎來復甦，重要里程碑是中國取消出入境檢疫限制，使中國出境遊客數量回升。

今年報告比較100個城市55個不同指標，涵蓋經濟和商業表現、旅遊表現、旅遊基礎設施、旅遊政策和吸引力、健康和安全，以及可持續性，再得出城市得分和排名。在2019年新冠疫情前，報告主要根據城市遊客數量排名，榜首長期由亞洲城市佔據，其中香港更連續多年位列第一。

以下為全球百大旅遊目的地城市首20位排名：

1●法國巴黎

2●阿聯酋杜拜

3●西班牙馬德里

4●日本東京

5●荷蘭阿姆斯特丹

6●德國柏林

7●意大利羅馬

8●美國紐約

9●西班牙巴塞隆拿

10●英國倫敦

11●新加坡

12●德國慕尼黑

13●意大利米蘭

14●南韓首爾

15●愛爾蘭都柏林

16●日本大阪

17●中國香港

18●奧地利維也納

19●美國洛杉磯

20●葡萄牙里斯本