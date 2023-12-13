涉助俄購武器技術　美制裁逾250公司個人

美國財政部和國務院周二（12日）宣布制裁超過250間公司和個人，涉嫌幫助俄羅斯獲得尖端技術和武器。制裁對象包括兩間香港公司，涉嫌向俄羅斯提供中國製造武器和技術，以及規避出口規則和限制，向俄羅斯運送敏感電子零件。

美國財政部外國資產管制辦公室指控，中國公民胡曉迅（Hu Xiaoxun，音譯）利用私營防務公司Jarvis HK Co., Ltd.和合作夥伴網絡，向俄羅斯出售價值數百萬美元的半導體製造設備，以及無人機和相關部件。該網絡涉及4間公司和9名個人，在中國內地、香港和巴基斯坦展開業務。總部設在香港的Kobi International Company，涉嫌協調向被美國制裁的俄羅斯軍事或國防部門人員運輸數千批貨物，包括大量敏感電子零件。

此外，財政部指控中國長光衞星技術股份有限公司和北京雲澤科技有限公司，向俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團提供高解像度觀測衞星及相關服務。部分土耳其個人和公司涉嫌向俄羅斯提供滾珠軸承、電子集成電路和導航輔助設備。另有阿聯酋、瑞士和新加坡公司向俄羅斯出售設備而受美國制裁。南韓公民李東鎮（Dongjin Lee，音譯）涉嫌充當受制裁俄羅斯公司的採購代理。美國國務院另制裁多間船運公司，涉嫌協助將軍火從北韓運往俄羅斯。