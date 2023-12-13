美測試反導新能力　增攔截目標成功率

美國導彈防禦局周一（11日）宣布，當天與美國北方司令部、太空軍、太空司令部實施陸基中段防禦系統測試，一枚升級版陸基攔截器成功採用新模式，在太平洋上空擊落一枚遠程彈道導彈。

一枚配備能力強化II型Block 1外大氣層截殺載具的陸基攔截器，當天從加州范登堡太空軍基地發射，目標是一枚在夏威夷州太平洋導彈試射場西北方空域投放發射的遠程彈道導彈。這是首次測試採用3節設計的陸基攔截器使用兩節運作模式，第3節不會點火，並提早釋放外大氣層截殺載具近距離截擊目標；測試目標是展示在擴大的接戰空間攔截目標之能力，從而提高擊落威脅的機會，減少浪費陸基攔截器。

美國導彈防禦局表示，可以選擇何時點火的陸基攔截器，將配備在下一代陸基中段防禦能力，執行國土防禦任務時更有靈活性，大幅擴大戰場空間有助成功攔截威脅。北美空防司令部及美國北方司令部司令范赫克（Glen VanHerck）稱，今次測試展示司令部致力於反擊彈道導彈對國土的威脅，加強在動態安全環境的戰略穩定。

值得留意的是，美國導彈防禦局在聲明重申，陸基中段防禦系統旨在保護國土，應對北韓及伊朗等「流氓國家」的彈道導彈威脅。雖然它具備迎戰及摧毀遠程彈道導彈的能力，但既無計劃亦無能力擊敗來自中國及俄羅斯，大型及複雜的洲際彈道導彈，以及空射彈道導彈或海射彈道導彈，指「美國依靠戰略威懾應對這些威脅」。