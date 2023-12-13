哈佛校長避答反猶提問　校董支持留任

美國頂尖學府哈佛大學、賓夕凡尼亞大學及麻省理工學院的校長，日前在眾議院迴避反猶言論是否違反大學行為準則的提問，引發輿論要求辭職。哈佛大學校董委員會周二（12日）開腔，宣布一致支持校長蓋伊（Claudine Gay）留任，但同意蓋伊在質詢上應更堅定拒絕反猶主義，強調她已為此道歉。

哈佛大學校董會周一召開會議後在周二上午發表聲明，重申支持蓋伊繼續領導哈佛大學。校董會經過廣泛討論，確信蓋伊是幫助社區愈合創傷、解決面臨嚴重社會問題的正確領導者。哈佛大學全部5名在世前校長周二晚間發表聲明支持蓋伊，署名包括曾多次批評蓋伊的美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）。超過700名哈佛現任教職員和800多名黑人校友已在周一表態支持蓋伊留任。

然而，蓋伊捲入論文抄襲風波，涉及4篇論文橫跨1993年至2017年，當中包括博士論文。哈佛大學校董會周二回應，經獨立審查認為蓋伊的著作在少數情況下引用缺失，惟未違反校方學術不當標準。蓋伊主動要求更正兩篇文章共4處內容，加插遺漏引文和引號。