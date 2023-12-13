墓葬發現十字架　研究有望改寫郡歷史

英國英格蘭北安普敦郡南部哈波爾附近的一處墓葬，去年出土了一個十字架以及一條1,300年前項鏈，推測墓主是一名地位顯赫的年輕女性。英媒周二（12日）報道，研究人員目前正努力調查墓主身份，除通過X光檢查發現更多十字架細節外，亦仔細檢查珠寶，相關研究結果或將改寫北安普敦郡的歷史。

是次考古文物於去年4月出土，並在去年底首次公開。其中項鏈由黃金、石榴石和其他半寶石製成，顯示墓主地位崇高，且極其虔誠，也許是一位早期的基督教領袖、公主或女修道院院長。通過X光檢查，研究人員發現墓葬還有一個裝飾華麗且精緻的十字架。最新研究表明，十字架內部飾有一個較小的金十字架和5個石榴石，末端有小型的銀製十字架。由於該十字架與其他高地位女性墓葬的胸前十字架相似，更加可以確定墓主地位不凡。

考古人員目前已發現女子骨骼的更多部分，包括股骨上部分、椎骨以及手部骨骼，並完成部分珠寶的清理工作。由於十字架是由附着在木頭上的薄銀片製成，研究人員下一步將識別木材。考古學顧問莫蒂默（Simon Mortimer）表示，是次研究的關鍵是要理解墓主是誰、來自哪裏、如何以及為何來到這裏，這些答案將改寫人們對中世紀早期北安普敦郡的理解。