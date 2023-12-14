岸田公布撤換前　至少11名安倍派閣僚遞辭呈

日本執政自民黨政治獻金回扣醜聞引發政壇動盪，首相岸田文雄預定周四（14日）公布撤換俗稱「安倍派」的清和政策研究會閣僚。3人內閣大臣上午前往首相官邸，證實當天已遞交辭呈。預計前外務大臣林芳正將接任內閣官房長官，林芳正表明將竭盡所能展示能力。黨內高層自民黨政務調查會長萩生田光一、國會對策委員長高木毅同日宣布請辭。

盛傳將被撤換的經濟產業大臣西村康稔、總務大臣鈴木淳司和農林水產大臣宮下一郎，周四在首相官邸向媒體證實向岸田遞交辭呈。至於內閣官房長官松野博一迴避證實是否遞交辭呈。隸屬安倍派的首相輔佐官上野通子同日宣布請辭。松野博一其後在記者會公布，內閣府副大臣堀井學、外務副大臣堀井巖、文部科學副大臣青山周平、經濟產業副大臣酒井庸行、防衞副大臣宮澤博行、財務大臣政務官佐藤啟、防衞大臣輔佐官和田義明已遞交辭呈，各人均隸屬安倍派。

日本放送協會（NHK）報道，岸田預計委任隸屬俗稱「岸田派」自民黨派系宏池會的林芳正接任內閣官房長官；無派系的前農林水產大臣齊藤健接任經濟產業大臣；隸屬俗稱「麻生派」志公會的前總務大臣松本剛明接任總務大臣；隸屬俗稱「森山派」近未來政治研究會的前孤獨・孤立對策擔當大臣坂本哲志，出任農林水產大臣。

日本共同社報道，東京地方檢察廳特別搜查部已決定就自民黨最大派系安倍派，涉嫌違反《政治資金規正法》啟動強制搜查。自民黨被指在舉行政治集資宴會後，允許將超出集資目標的部分利潤直接「回饋」議員。特別搜查部周四（14日）將詢問肇事眾議院議員，預計針對安倍派99名成員中的數十人。另外，岸田派和俗稱「二階派」的志帥會也被揭發有政黨收入未列入收支報告，特別搜查部將並行調查。