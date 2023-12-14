加拿大批華向菲船射水炮　華促勿挑動對抗

中國與菲律賓近日在南海黃岩島和仁愛礁發生摩擦，西方多國先後發聲，加拿大亦加入批評中方發射水炮等舉措危險，威脅區內和平穩定。中國駐加拿大大使館周三（13日）反斥加方對中方在黃岩島和仁愛礁的正當合法維權執法行動妄加指摘，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

加拿大外交部發表聲明指，中方近日針對菲律賓民用和政府船隻採取的行動，包括發射水炮、衝撞、使用遠程聲學裝置，危及人員性命，是其在南海最新的恫嚇行為，令人日益憂慮。加方批評中方所為明顯無視航行權利和自由，不符合國際法下的義務，強調加方仍致力遵守根據國際法和平解決爭端的原則。

中國駐加拿大大使館發言人指上述聲明罔顧事實，顛倒黑白，菲方船隻未經中方允許擅自侵闖黃岩島和仁愛礁鄰近海域，中國海警依法採取必要措施，現場操作專業克制、合理合法。發言人又指，中方一貫尊重並支持各國根據國際法在南海享有的航行和飛越自由，但不承認南海仲裁案裁決，不接受基於該裁決的主張和行動。發言人強調，南海不應成為加、美等國謀求地緣政治私利的狩獵場，敦促加方尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，停止在南海製造事端、挑動對抗。