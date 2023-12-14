岸田內閣民望新低　邁自民黨下台紀錄

日本執政自民黨陷政治獻金醜聞，涉及首相岸田文雄多名閣僚。在閣僚周四（14日）集體辭職前夕，本月民調顯示，岸田內閣支持率跌至任內新低的17.1％，打破自民黨2012年重掌政權以來最低紀錄。岸田內閣支持率連續第五個月低於20％，被認為是下台危險區間。

日本時事通信社上周五（8日）至周一（11日）對全日本2,000名18歲及以上人士進行個別訪談，有效訪談回收率為59.4％。岸田內閣支持率較上月民調下降4.2個百分點，是從2009年9月時任首相麻生太郎錄得13.4％支持率以來，自民黨內閣支持率再次跌破20％。麻生領導的自民黨同年在眾議院選舉大敗，民主黨總裁鳩山由紀夫上台執政。

自民黨政黨支持率也創2012年重掌政權以來新低，支持率僅18.3％，較上月民調下降0.8個百分點，連續兩個月低於20％。對於自民黨5大派系陷入政治獻金醜聞，86％受訪者認為該黨解釋不充分。對於岸田政府上月推出綜合經濟措施能否促成企業加薪，68.2％受訪者表示不認為。其他政黨方面，立憲民主黨和日本維新會支持率分別為4.4％和3.2％。62.5％受訪者表示沒有支持任何政黨。