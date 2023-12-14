眾院彈劾調查提出指控　參院審訊是否罷免總統

美國眾議院周三（13日）表決通過啟動對總統拜登的彈劾調查，代表由共和黨前眾議院議長麥卡錫今年9月指示眾議院委員會展開的閉門聽證調查，正式轉變為公開聽證程序。流程上，眾議院委員會完成彈劾調查並提交結論後，眾議院會投票決定啟動彈劾程序，再由參議院審議，投票表決是否通過彈劾議案，罷免總統職務。

美國的憲法規定，若有足夠議員投票認定總統犯「叛國罪、受賄罪和或其他嚴重罪行和不檢行為」，國會可解除總統職務。首先，眾議院啟動公開聽證流程，是彈劾調查的第一步。隨後，眾議院會發出傳票傳喚證人出席聽證、提交調查結論，最終可能就彈劾建議進行正式投票。白宮也可以推出證人與證據，反駁對方證詞或質詢證人。整個調查流程估計持續數月。

眾議院司法委員會之後將仔細商討彈劾的指控，其後交由眾議院就彈劾條款投票表決。若以簡單多數通過彈劾條款，總統就被彈劾，亦即等於遭到起訴。隨後，參議院在最高法院首席大法官的督導下展開審訊，來自眾議院的一組議員，則扮演被稱為檢控幹事的檢察官角色。總統會有辯護律師，參議院則充當陪審團。審訊後，參議員中至少三分之二的多數認定總統有罪，總統便會被革職，由副總統接替其職務。