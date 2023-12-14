總統面臨彈劾 尼克遜水門事件最著名
2023年12月14日 20:47
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尼克遜（左三）自行辭職，導致彈劾程序中止。
距離美國總統選舉不足一年，由共和黨把持、國會眾議院將啟彈劾總統拜登調查。除拜登以外，美國過往另有4名美國總統接受彈劾調查之餘，亦被指控多項罪名，其中以尼克遜水門案令人印象最為深刻，共和黨總統參選人特朗普則兩度脫罪。
事主：約翰遜（Andrew Johnson）
日期：1868年2月24日至5月26日
指控：11項嚴重罪行及不檢行為
結果：參議院只表決其中3項罪名，全部脫罪
事主：尼克遜（Richard Nixon）
日期：1973年10月30日至1974年8月20日
指控：妨礙司法公正、濫用權力、藐視國會
結果：尼克遜1974年8月9日自行辭職，彈劾程序中止
事主：克林頓（Bill Clinton）
日期：1998年12月19日至1999年2月12日
指控：偽證罪、妨礙司法公正
結果：全部脫罪
事主：特朗普（Donald Trump）
日期：2020年1月16日至2月5日（第一次）
2021年1月26日至2月13日（第二次）
指控：濫用權力、妨礙國會（第一次）
煽動叛亂（第二次）
結果：兩度脫罪（第二次彈劾時已經離任）