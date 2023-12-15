波士頓台裔女市長辧有色人種派對　惹種族爭議

美國波士頓首位台裔兼首位女性市長吳弭（Michelle Wu）日前籌劃只邀請當選有色人種市議員參加的聖誕派對，但幕僚周二（12日）誤向包括白人在內的全體市議員發送邀請電郵，然後急急收回。籌辦此類派對一事惹來種族歧視爭議，而吳弭則僅就發錯電郵一事致歉，解釋這是無心之失，已和所有白人市議員單獨交談。

美媒周四（14日）報道，市議會公關主任多斯桑托斯（Denise DosSantos）周二代表吳弭向全體13名市議員發出該派對的邀請電郵，然而15分鐘後，多斯桑托斯致歉並澄清，派對本應只邀請6名有色人種市議員參加，7名白人不在受邀之列。白人市議員貝克（Frank Baker）表示，雖然自己沒有受到冒犯，但事件確實引起了分歧，更反映人們「不再互相了解，而是開始互相攻擊」，並且這種分歧會持續加劇。

在周三（13日）傍晚進入派對會場前，吳弭也就發錯邀請電郵道歉，稱這是無心之失，她自己是應有色人種當選者團體的要求舉辦派對，又指活動已不是第一年舉辦，而且市議會並不只有一個派對，也會和其他市議員慶祝節日，又指另一場由所有民選官員和內閣成員共同參與的聚會，將在其他日子舉行。