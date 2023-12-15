歐盟決定與烏談入盟　澤連斯基稱是勝利　匈牙利反對到底

為期兩天的歐盟峰會周四（14日）起在比利時布魯塞爾舉行，歐洲理事會當天決定，與烏克蘭和摩爾瓦開啟入盟談判，並授予格魯吉亞歐盟候選國地位，亦屬意在波斯尼亞達到一旦達到必要的入盟標準時，就啟動與該國的入盟談判。

歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾形容，開啟烏克蘭入盟談判的決定，是對烏克蘭人民及歐洲大陸發出明確的希望信號。歐盟委員會主席萊恩形容這項戰略決定，將銘記在歐盟歷史上。烏克蘭總統澤連斯基歡迎歐盟的決定，形容是烏克蘭及整個歐洲的勝利，並向每一位烏克蘭人表示祝賀。

一直反對啟動烏克蘭入盟談判的匈牙利，仍沒有改變立場，但就沒有作出否決。該國總理歐爾班在歐盟其餘26個成員國的領導人投票時走出了會議室，但他知道並同意其他領導人在他決席下投票。事後他在社交網站發布影片，表示：「匈牙利的立場很明確，烏克蘭還沒準備好，讓（歐盟）就其成員國資格展開談判。」他稱啟動談判的決定是「不理性」和「不適當」，然而26個成員國堅決認為必須作出這決定的話，「他們就應該走自己的路」，匈牙利不希望參與這個「糟糕的決定」。