日關切中菲南海摩擦　華使館批搬弄是非

日本外務省周三（13日）發表新聞稿，就近日中國與菲律賓船隻在南海的摩擦，稱關切中方危險舉措令局勢升溫，反對單方面改變現狀的企圖和加劇局勢的行為。中國駐日本大使館周四（14日）回應批評，日方在南海問題上散布指摘中國、偏袒菲律賓的錯誤言論，對此強烈不滿和堅決反對，已就此向日方提出嚴正交涉。

中國駐日本大使館指出，近期菲律賓船隻不顧警告，執意衝闖黃岩島和仁愛礁附近海域，並以危險方式衝撞現場中國船隻，嚴重侵犯中方主權，危害中方船隻和人員安全，中方採取必要措施，操作專業克制、合理合法。使館批評，日方拿非法無效的南海仲裁案裁決說事，在法律上站不住腳；強調近期事態責任完全在於菲方違背自身承諾、違法侵權挑釁在先，導致局勢緊張升級的從來不是中方。

使館指摘日本不是南海問題當事國，卻出於一己私利，對中方正當合法的海上維權執法行動說三道四，為菲方侵犯中國主權撐腰打氣，在涉海問題上搬弄是非，有關做法直接違反《聯合國憲章》宗旨和原則，加劇地區緊張局勢。使館重提日本有過侵佔中國西沙群島和南沙群島的不光彩歷史，更應反躬自省；敦促日方立即停止攻擊抹黑中國和慫恿對立對抗，不要損害南海和平穩定和干擾中日關係改善發展。