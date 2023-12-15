國會通過國防授權法案　未採納共和黨強硬議程

美國民主共和兩黨領導層經過數月談判後，國會周四（14日）通過2024年度《國防授權法案》，金額為創新高的8,860億美元（約6.9萬億港元）。法案未採納共和黨強硬派的保守議程，強硬派共和黨眾議員羅伊（Chip Roy）指摘政策損害美國人的公民自由。

繼參議院周三（13日）晚以壓倒性87票對13票通過《國防授權法案》後，眾議院周四以310票對118票投票通過法案，將提交總統拜登簽署生效。法案未納入禁止國防部為出州墮胎軍人報銷旅行費用，以及針對多元文化和少數性別認同權利的政策，但仍然保留禁止未經批准在軍事設施展示彩虹旗等旗幟，並重申資金不得用於變裝表演等活動。眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）承認，未能實現共和黨所有優先事項，但認為法案是一種良好妥協。

另外，法案為《外國情報監控法》第702條款重新授權4個月，允許美國政府竊聽外國人在海外的電子通訊，反對者批評當竊聽對象是美國人時，就會侵犯他們私隱。眾議院情報委員會首席民主黨成員海姆斯（Jim Himes）同意第702條款需要改革，但形容若條款授權過期，美國人和盟友都會死。