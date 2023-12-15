也門叛軍頻襲紅海　美將擴編海上特遣隊派艦震懾

也門叛軍青年運動持續襲擊在紅海的外國軍艦和商船，美媒指華府將於周五（15日）宣布升級現有的多邊海上特遣隊，多國將派出軍艦到紅海震懾青年運動及應對攻擊，但不會為航經該海域的商船護航。

目前駐紮在紅海和亞丁灣的第153聯合特遣部隊由39個國家組成，受美國第5艦隊指揮。美國總統也門特使蘭德金（Timothy Lenderking）拒絕透露今次升級會有多少新成員加入，僅指美國想組成盡可能廣泛的海上聯盟來保護在紅海的船隻和航行自由，並向青年運動表明不會容忍進一步攻勢。他指，美方非常積極地評估需要採取哪些措施來令青年運動緩和局勢。

報道指，蘭德金已要求沙特阿拉伯、阿曼和卡塔爾政府向青年運動傳達美方高度關注威脅國際水域航行自由的襲擊。區內數個國家亦在過去兩周向青年運動傳遞類似信息，並表明青年運動攻擊紅海船隻或以色列都是不可接受。美國官員承認上述警告暫時未能令青年運動減少攻勢。

一名以色列高官指，以色列戰時內閣已決定目前不對紅海問題採取軍事行動，防止青年運動和伊朗令以色列國防軍分心，並在中東地區創造更廣泛衝突。美國國家安全顧問沙利文周四與以色列總理內塔尼亞胡見面時強調，美方決心保護紅海的航行自由，以色列政府同意觀望多邊海上特遣隊的作用，目前不會自行行動。