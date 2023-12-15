匈牙利反對　歐盟500億歐元援烏方案不獲通過

烏克蘭取得歐美援助的努力接連受挫，歐盟峰會周四（14日）起在比利時布魯塞爾舉行，當日討論向烏克蘭提供500億歐元（約4,290億港元）財政援助方案，但在親俄的匈牙利總理歐爾班反對下，不獲通過。

歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾於當地周五（15日）凌晨開記者會，27個歐盟成員國中，只有匈牙利反對向烏克蘭提供財政援助，領袖們將於下月初再開會嘗試達成一致協議。荷蘭首相呂特亦指，26個成員國都同意方案，但未能獲得匈牙利支持，有信心明年可達成共識。

歐爾班則在社交網「X」指否決了向烏克蘭提供額外援助，會在恰當準備後再於明年的歐洲理事會會議討論。此前，歐爾班表明烏克蘭不是歐盟成員國，不應從歐盟預算取得如此龐大的援助。其他歐盟領袖承諾一旦匈牙利否決方案，可從歐盟以外渠道援助烏克蘭。

另一邊廂，烏克蘭總統澤連斯基周四從挪威轉抵德國法蘭克福，並到威斯巴登的美軍駐德國基地視察。在美國，參議院原定周五（15日）起放假休會，該院多數黨領袖舒默指會押後休會，下周一（18日）開會表決對烏軍援法案，讓議員們有時間達成協議。