英航母打擊群2025年重返印太　將訪日加強合作

正訪問日本的華國防相夏博思周四（14日）視察賴須賀基地時宣布，英國皇家海軍航母打擊群將於2025年重返印太並訪問日本，與日本自衞隊及其他夥伴合作捍衞印太地區和平穩定，具體路線需進一步商討。

英國皇家海軍伊利沙伯女王號航母打擊群曾於2021年部署印太地區，夏博思指英國武裝部隊的實力和全球影響力永遠不應被低估，「航母打擊群2025」是英國全球部署能力的另一個具體例子，此類部署發出強烈威懾信息，同時為與主要合作夥伴的接觸提供重要機會。日本是英國在亞洲最親密的安全夥伴，特遣艦隊訪日有助於加強兩國的軍事和外交關係。

被問及英國是否有權派軍艦穿越台灣海峽，夏博思指航行自由是全球性、國際認可的自由，意味適用於台海和所有國會承認的公開海域。另外，夏博思在英國《每日電訊報》撰文，點名中國和俄羅斯構成威脅，指出英國聯同日本和意大利簽署共同研製先進隱形戰機的協議，將鞏固印太地區與歐洲的集體安全。

另外，中俄兩軍周四在日本海、東海空域組織實施第7次聯合空中戰略巡航，日本政府認為意圖明顯是示威行動，已通過外交渠道向中俄兩國表示嚴重關切。