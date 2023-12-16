【東方日報世界視線】協定停用化石能　眾國謀各師各法

第28屆聯合國氣候變化大會（簡稱COP28）今年11月30日至12月12日在杜拜世博城舉行，終於圓滿閉幕。開始時，會中出現由沙特阿拉伯政府主導下多至2,400人的油氣企業代表及說客，千方百計企圖保障石油及天然氣的產業繼續發展，鞏固大油氣產業的利益得以延續。到了12日閉幕前，會方仍然沒法達到本來大多數國家期許的目標：於2050年達致最終停止生產及應用化石能源。

在大多數參與國家拒絕支持大會沒有終止使用化石能源條款的宣言，大會被迫延長協商時間，直至達致一個共同接受的協議，才算圓滿閉幕。大會最終協議到2050年，能使全球能源體系過渡、擺脫化石能源的使用，以維持地球平均溫度上升攝氏1.5度之內，更計劃到2025年達到化石能源應用的高峰，以後逐年下降。2030年要達到綠色能源生產及應用比如今上升3倍，而能源的應用效益則增加一倍。

不少媒體報道不同專家都表示這個協議只是表達出一種積極善意，更重要是如何建立具體的節能減碳具體目標及收集足夠資金開展計劃。會中及會後仍然有不滿聲音，首先是南太平洋的一些島國政府要求所有峰會成員國要努力關注，及協助它們的國家不會在全球普遍氣溫上升下遭淹沒。亦有環保團體責備大會未有達到共識禁止繼續勘探及開採石油，無形中是替加大油氣的應用提供發展空間。更有環保團體指出，近年全球不少地方出現戰爭，帶來大規模化石能源的應用，以推動開戰，製造污染及社會破壞。

最後，要達到零排放，不同國家還是需要各自不同的政策，例如美國擁有3億多人口，是全球人均碳排放最高的國家之一，政府有責任削減個人在私家車及食物的消耗浪費，才能配合加大再生能源以達致節能減碳。而中國是高耗能的生產大國，如何在生產方面改進節能就非常重要；至於窮國如哥倫比亞及委內瑞拉就非常依賴石油收益來維護社會經濟發展及政治穩定，故此它們開發石油資源需要更長的時間，不像中東油氣大國已經有足夠財政儲備可供社會經濟發展，甚至出資幫忙窮國。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻