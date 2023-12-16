美韓明年完成核戰略指導方針　軍演加入核戰訓練

美國和南韓核諮商小組（NCG）第二次會議周五（15日）在美國華盛頓召開，會議發表聯合公報，表明會加強美國延伸威懾執行力，不會放任北韓對美國及其盟友發動核武攻擊。若朝方發動核攻擊，將招致金正恩政權的終結。雙方強調，美方將對北韓的核攻擊迅速予以壓倒性、決定性的應對。

會議由南韓國家安保室第一次長金泰孝、美國白宮國家安全委員會情報及國防政策高級協調員比塔爾共同主持。雙方在公報中明確指出，美方重申對南韓提供包括核武在內的延伸威懾承諾牢不可破，韓美核威懾合作進一步深化，合作範圍涵蓋安全與情報共享流程、危機與戰時核子諮詢流程、核子戰略規劃營運、核武與常規戰力、釋放戰略資訊、管控風險等。雙方指出，韓美在美國戰略武器的例行合作有所加強，也探討了今後美軍戰略武器調遣南韓的計劃，明年夏季將在南韓舉行第三次核諮商小組會議。

金泰孝會後透露，韓美同意在明年年中之前完成制訂共同核戰略規劃和實施的指導方針，應對北韓威脅，同時明年開始在韓美聯合軍演加入核戰訓練，包括夏季舉行「乙支自由護盾」年度聯合軍演。美韓核磋商小組星期五在華盛頓舉行去年成立以來第二次會議。兩國代表同意在明年中前，完成制定核戰略規劃和實施的指引，提升威懾，應對北韓威脅。韓美亦正在為兩國領導人建立手機通訊系統，以便在發生核危機時即時溝通。

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