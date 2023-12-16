歐洲議會批強制同化西藏兒童　華斥罔顧事實

歐洲議會全會周四（14日）通過決議批評中國政府透過寄宿學校綁架和強制同化西藏兒童，呼籲歐盟和成員國採取行動。中國駐歐盟使團周五（15日）批評歐洲議會有關決議罔顧事實，大量散播假訊息，大肆抹黑中國形象，嚴重干涉中國內政，中方對此強烈不滿，堅決反對。

中方指，與國際通行做法一樣，中國的寄宿制學校根據當地學生需求設置，在中國各省區都有，西藏地區由於海拔很高，人口居住極為分散，兒童上下學路途遙遠、十分不便，分散辦學難以保證老師的數量和教學品質。為保障所有兒童平等享受教育的權利，地方政府根據實際需求設置了寄宿制學校，寄宿與否完全看學生和家長的意願和需求。寄宿學生在每個周末和假日，以及寒暑假都可以選擇回家，父母可以隨時到校探望子女，也可以根據需要隨時接子女回家。同時，相關學校普遍開設了藏語、民族舞蹈等傳統文化課程，提供高原傳統食品，學生在校期間也能穿戴民族服飾。西藏寄宿制學校恰恰是保護西藏人權和文化傳統的生動案例，所謂「強制同化」純屬子虛烏有。

使團強調，西藏事務純屬中國內政，不容許任何外部勢力干涉，敦促歐洲議會尊重事實，改弦易轍，停止散播涉藏謊言，停止利用涉藏問題干涉中國內政、損害中方利益，多做有益於中歐交流合作、增進中歐人民相互了解的事。