以軍加薩誤殺人質　家屬示威促恢復救人談判

以色列國防軍周五（15日）公布在加薩北部進行地面戰時錯誤擊殺3名以色列人質，觸發國內民眾不滿，大批被擄人質家屬當晚在特拉維夫遊行及堵路，要求政府談判新協議，從巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯手上救回人質。

示威者高呼「人質的時間夠了」、「現在就帶人質回家」、「所有人質獲釋前沒有勝利」等口號，並手持被擄者相片。有人質家屬表明以色列應繼續拯救人質的談判，每次有人質身亡對家屬來說都是艱難時刻，但明白以軍擊殺了人質只是錯誤，仍然支持士兵。另有家屬促請政府停止戰事，批評政府似乎已放棄人質，人質正在死亡，不認為進攻加薩可令哈馬斯受壓釋放人質。

以媒報道，聯合國秘書長古特雷斯周四（14日）在紐約接見部分以色列人質家屬，家屬們要求他採取更多行動拯救人質，並指摘他曾發表看似合理化哈馬斯突襲的言論。古特雷斯指自己以盡所能嘗試救人，但以色列政府不理會他，他若有權，第一件事就是救人質。他還透露，已與埃及總統西西和卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德對話，希望加快哈馬斯放人質進程。