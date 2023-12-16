巴人自治政府可重組部隊　填補加薩戰後安全真空

巴勒斯坦自治政府安全部隊曾阻止哈馬斯在西岸的煽動暴力企圖。（Getty Images圖片）

美國國家安全顧問沙利文正訪問以色列，他周五（15日）開記者會時重申，美方認為以巴戰事結束後應由巴勒斯坦自治政府負責管治加薩地帶。一名自治政府官員則指，巴方可重新編組數千人的安全部隊，填補加薩戰後的安全真空。

沙利文表示，美方相信巴勒斯坦自治政府需要改造，更新治理及代表巴人的方式，這需要所有人大量努力，先由主席阿巴斯開始。巴勒斯坦自治政府過往在加薩有由1.5萬人組成的安全部隊，自治政府官員指根據近來數周的評估，最初可先重組3,500人填補安全真空，之後陸續擴編，部分人可能需要額外訓練。

一名美國高官指出，加薩有不少安全人員與自治政府有聯繫，相信可在戰後發揮一定程度的核心作用，而自治政府安全人員在約旦河西岸表現出色，阻止了巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯在10月7日突襲以色列後利用西岸據點煽動暴力和起義的企圖。透過美國駐耶路撒冷安全協調員芬澤爾（Mike Fenzel），美國協助訓練巴勒斯坦自治政府安全部隊，合作一直持續到10月7日。

另一名自治政府官員透露，以色列總理內塔尼亞胡在該國議會周一（11日）一場閉門聽證會被問到，萬一自治政府安全部隊對抗以色列，以軍有否準備應對方案。內塔尼亞胡指以方留意到這可能情況，已做好準備。