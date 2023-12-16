謝鋒：中美貿易科技戰導致對抗　對話才能走出困境

中國駐美國大使館周五（15日）發文指，中國駐美大使謝鋒周三（13日）出席大使館舉行的中美「乒乓外交」52周年紀念活動，指「乒乓外交」的歷史經驗和指導意義在半個世紀後仍歷久彌新，目前中美關係正處於新的十字路口，強調貿易戰、科技戰只會導致對抗和衝突，接觸對話才能避免誤判，逐步走出困境，重新累積互信。

謝鋒表示，「乒乓外交」至今仍為中美關係啟蒙，其一是把握大勢，堅持戰略引領；二是厚植民心，推動人文交流；三是互相尊重，發揚體育精神。他以運動作比喻，指出體育崇尚進取，追求卓越，又要求相互尊重、彼此欣賞、取長補短、共同提升。運動必須遵守規則，公平競爭，而不能挖坑使絆，既當裁判員、又當運動員；不能只許自己揮拍，卻捆綁對方手腳，甚至連上場機會都不給對方；應該集中精力提升自我，而不是挖空心思拉低對方；應該捉對比拼，而不能拉幫結夥打群架；應該開放包容，超越差異，場上是對手，場下仍應是朋友。

謝鋒強調，目前中美關係正處於新的十字路口，時代呼喚中美從「乒乓外交」吸取智慧與力量，讓中美關係穩下來、好起來，實現健康、穩定、永續發展，實現兩國關係「再融冰」。他希望美方同中方一道樹立正確認知，實踐相互尊重、和平共處、合作共贏，用互利合作的成功故事壓制零和博弈的負面敘事。新冠病毒阻礙了面對面溝通交流，要支持兩國人民多來往，推動中美關係「再出發」。他表示，兩國元首上月在加州三藩市會面不是終點，而是新起點，當務之急要做好後續工作，加強全過程管理，把元首會晤共識落到實處。他期待中美相向而行，採取行動，特別是防止反覆，不要進一步、退半步，甚至進一步、退兩步，不要為兩國關係設置新的障礙。