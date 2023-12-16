聲援巴勒斯坦人民國際日紀念活動　華籲停火止戰

中國人民對外友好協會、巴勒斯坦駐華大使館和阿拉伯國家聯盟（阿盟）駐華代表處，周五（15日）在北京共同舉辦「聲援巴勒斯坦人民國際日」紀念活動。中國前駐泰國大使呂健表示，本輪巴以衝突已持續兩個多月，造成大量平民傷亡，導致嚴重人道災難。當前壓倒一切的任務是停火止戰。

呂健指出，中方願同國際社會一道，繼續全力推動平息加沙戰火，採取更加務實有效的行動保護平民，開闢更多通往加沙的救援通道，並以更堅定的決心重振「兩國方案」政治前景，中方已經並將繼續向加沙人民提供人道主義援助。巴勒斯坦駐華大使、阿拉伯國家駐華使團團長馬赫達維讚賞中國在巴勒斯坦問題上所持的公正立場和發揮的積極作用，感謝中國人民對外友好協會連續多年舉辦「聲援巴勒斯坦人民國際日」紀念活動。

此外，聯合國發展系統駐華協調員常啟德，阿盟駐華代表處代辦舒阿卜等亦出席活動並致詞。在上月29日「聲援巴勒斯坦人民國際日」當天，中方在一天之內採取三項有力舉措，包括向「聲援巴勒斯坦人民國際日」紀念大會致賀電、主持安理會巴以問題高級別會議、發布解決巴以衝突的立場文件。