南韓比丘尼大廚赴美　弘揚韓式寺廟料理

南韓一名佛教比丘尼專研寺廟料理多年，如今不僅已成為著名廚師，更在本月獲邀前往美國紐約市的美國烹飪學院舉行講座。她在現場帶領師生進入以天然原料和精心準備而聞名的寺廟美食世界，憑藉烹飪專業知識，讓一眾師生欽佩不已，尤其是烹飪中使用的陳年醬汁，以及對食物的尊重態度，獲美國大廚高度讚揚。

韓媒周五（15日）報道，今次講座於本月7日至8日舉行，由南韓農林畜產食品部和韓食振興院主辦，主題為「寺廟美食中的南韓飲食哲學」，旨在深入探討南韓美食背後的價值和意義，強調尊重所有生物和環境。正寬法師向在場130名學生示範製作韓式菜餚，包括醬燒杏鮑菇、豉油豆腐配新鮮泡菜以及用黑覆盆子糖漿調味的柿餅，並讓學生們現場品嘗。

這並非正寬法師第一次將南韓寺廟美食帶向國際舞台，自2006年加入南韓傳統寺廟美食學習小組以來，她已參加數十場與寺廟美食相關的活動，包括2010年在紐約舉辦的「南韓寺廟美食日」以及2011年大邱世界田徑錦標賽期間舉行的寺廟美食慶典。自2011年以來，她還一直在南韓寺廟美食研究所舉行講座，至去年更榮獲「南韓寺廟美食大師」稱號。

美國烹飪學院院長沃爾什（Brendan Walsh）難以掩飾對正寬法師的欽佩，並指出是次講座改變了自己對自尊和生態系統的理解。韓食振興院則強調南韓美食的生態友善性以及對生態系統永續發展作出的貢獻，將以此為基礎，努力在世界範圍內進一步宣傳南韓美食的優點。