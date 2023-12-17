被誤殺3名以色列人質　當時舉着白旗

以色列軍人上周五（15日）在地面行動中錯誤擊斃3名以色列人質，引起以色列人不滿。一名以色列軍官指，根據初步調查，以軍在加薩地帶北部誤殺的3名人質當時舉着白旗。

該名以軍官員稱，事件發生在一個戰鬥激烈的地區，哈馬斯分子在那裏穿便裝，企圖隱藏身份。他還指，事發時一名士兵在加薩地區北部的舒加艾耶（Shejaiya）發現人質，他們當時距離以軍數十米遠。他們都沒有穿上衣，手里拿着一根棍子，棍子上有一塊白布。士兵感到威脅，於是開槍。士兵聲稱他們是恐怖分子，於是部隊就開火了，兩名人質立即被打死。

第三名人質受了傷，撤退到附近一棟大樓，並用希伯來語求救。這時營長立即下令停火，但第3名人質再次遭到射擊，也被打死。以軍發言人指，這違反了他們的交戰規則，但涉事者不會受處分。據報道，被誤殺的人質年齡分別為25歲、26歲和28歲，他們相信都是10月7日以巴衝突爆發時遭哈馬斯武裝分子擄走，之後試圖擺脫哈馬斯武裝分子的控制。

上周六（16日）在以色列特拉維夫舉行一場大規模集會，敦促政府趕緊採取行動解救剩餘人質。