【東方日報世界視線】西方援烏感無力　威風八面看普京

俄烏戰爭打不下去，可以從西方軍政分析家最近大改風向見到，主因是美國總統拜登由開戰後一直聲言不惜一切支持烏克蘭，到最近改口說「以能力所及支持烏克蘭」，當然亦暗喻以巴戰爭使美國無法兼顧。目前無論是歐盟計劃來年支持烏克蘭500億歐元，或是美國政府計劃支持614億美元，都無法通過。

其實，德國智庫「基爾世界經濟研究所」在12月7日就發布消息，指西方盟友今年8至10月對烏克蘭的支援，較去年同期下跌了90%。由於烏克蘭是完全依賴盟友援助才能抵抗下去，如今的情況是非常惡劣。北約正在考慮要烏軍明年停止進攻，並走向構築防禦工事以消耗俄軍，令軍隊可適當輪流休息統整，同時在歐洲培訓更多生力軍，以便在2025年有望捲土重來。

相反，西方軍政界見到俄羅斯總統普京如今威風八面，首先他得到俄羅斯民眾的高度支持，原因一方面是俄國已經肯定收回烏東4州，另一方面是俄烏戰爭也帶來社會低下階層更多就業機會，以及生活大幅改善，特別是赴前線的軍人工資很高，政府對死傷人員的補償及家人照顧極慷慨，幾乎杜絕民怨。

與此同時，俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團領袖兼始創人普里高津的兵變及意外死亡，更鞏固了普京的權力，因為普京可以成功摧毀普里高津的權力及接管其軍隊，這是極大的勝利，也警告俄羅斯境內的反政府勢力，要對抗就要付出沉重代價。

普京為2024年定下GDP 6%的國防開支，亦即佔俄政府全年財政預算40%的驚人數字。這不單止使波蘭及波羅的海3國更憂慮俄羅斯的邊境威脅，也使歐洲的北約國家感受到軍備競爭升級下財赤和經濟下滑的壓力。

最後，2023年也是普京的外交豐收年，他和習近平共同努力，不斷擴大中俄經貿；俄羅斯以平價石油及天然氣得到印度政府的支持，使印度和中國一同抗拒制裁俄羅斯。而普京更大力以糧食供應多個非洲國家，使他在非洲成為英雄人物。普京本月初出訪阿聯酋及沙特阿拉伯，之後在莫斯科克里姆林宮接見來訪的伊朗總統萊希，西方軍政界相信這些會面商討不單止涉及供應全球石油和天然氣等合作，也是探討如何對以巴戰爭謀求共同策略制止以色列的暴行。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻