美副防長視察硅谷推動利用科技創新　增強對華競爭力

美媒上周六（16日）報道，美國副防長希克斯（Kathleen Hicks）上周到加州硅谷參觀多間國防技術初創企業，美媒指這是五角大樓多年來推動美國軍方利用科技領域創新的一部分，官員指對於美國與中國的競爭能力至關重要。

希克斯在硅谷期間視察了一輛自動軍車在愛達荷州冰雪覆蓋的泥路上行駛的現場直播，同時觀看一間商業衞星公司利用人工智能（AI）搜尋在沙漠中的中國核設施，並參觀了採用商業技術建造的F16戰機飛行模擬器，其成本僅為軍用的一百分之一。希克斯表示，國防部知道美國私人市場可能10年前已超越軍方，明白必須採取激勵措施，美軍確實有機會充分利用美國在創新方面的相對優勢。她認為美國與科技公司的軍事關係，已比5年前更加牢固。

希克斯指，在硅谷看到一些令人難以置信的創新，但如果不能把這些創新作為一種一般規則交到作戰人員手中，這對美軍來說是一個大問題，強而有力的合約有助於保護美國納稅人免受投資者的個人傾向影響，同時承認企業家的政治觀點可能難以駕馭。初創企業BRINC Drones Inc.的23歲始創人雷斯尼克（Blake Resnick）直言，美軍一直談論想要和需要更強的製造能力，但他們並沒有下訂單，這讓他對整個情況感到瘋狂，質疑到底為甚麼要花數千萬、數億美元建造工廠卻甚麼也不生產。