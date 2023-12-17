安倍派議員自行侵吞捐款　未登記回扣或達10億日圓

日本執政自民黨涉嫌收取政治集資宴會利潤回扣，黨內最大派系、俗稱「安倍派」的清和政策研究會議員目前接受東京地方檢察廳特別搜查部問話。日本產經新聞周日（17日）報道，警方發現在派系高層退還集資宴會回扣前，下級議員已自行侵吞捐款，高層未登記入收支報告的回扣總額可能達到10億日圓（約5,490萬港元）。

相關人士透露，安倍派高層涉嫌在2018年至2020年間，要求支持者在購買政治集資宴會門票時統一匯款至指定銀行帳戶，並附上所支持議員事先獲分配的特定號碼。高層之後會統計每個議員的集資門票銷售金額，把超出集資目標的利潤退還，不列入收支報告。部分安倍派議員要求支持者把錢匯入私人銀行帳戶，只向安倍派上繳相應額度，侵吞其餘款項用於個人國會開支，或者填補集資未達標的缺口，多人未上繳金額均超過100萬日圓（約5.49萬港元）。

報道指出，東京地方檢察廳目前除調查安倍派回扣外，同時調查涉嫌違反《政治資金規正法》的行為。特別搜查部開始向其他親安倍政界人士問話，預計調查範圍將由針對安倍派和其他政府團體的會計職員，擴大至涉案議員本人。