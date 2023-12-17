第聶伯河東岸難立足　烏稱反攻如自殺

烏克蘭軍隊過去兩個月在南部赫爾松州反攻，總統澤連斯基宣稱收復第聶伯河東岸領土，並建立據點。美國《紐約時報》上周六（16日）報道，有參與反攻的烏克蘭海軍陸戰隊隊員認為，烏克蘭官方的說法言過其實，第聶伯河東岸沒有所謂的據點，他更形容行動是自殺任務。烏克蘭武裝部隊總參謀部拒絕立即置評。

最激烈戰鬥距離赫爾松市上游30公里的第聶伯河東岸克林基（Krynky）村，一片狹長漁民房屋是烏軍唯一據點。俄軍以猛烈空襲摧毀房屋，把河岸變成一片泥濘和破爛樹木。奧萊克西（Oleksiy）今年10月曾在克林基作戰，此後多次渡河幫助撤離傷員。他指第聶伯河東岸不可能立足和移動裝備。由於缺乏船隻運走傷者，他所在的營傷亡慘重。指揮官準備不足，士兵缺乏心理準備，殘酷條件正削弱士氣。

海軍陸戰隊員馬克西姆（Maksym）上月在克林基受傷，他形容俄軍空襲、坦克和炮兵火力非常猛烈，他所在的排無法從地下室前進。該排在3名士兵於空襲喪生後奉命撤離，到達河岸卻被告知要等待三個小時才有船接應。馬克西姆指河岸是一片沼澤，所有彈坑充滿積水，士兵只能盡量往深處挖。當時每個士兵都受傷，接應船帶走傷勢最重的人後，俄軍再投擲滑翔炸彈轟炸河岸。他再等待約40分鐘才獲接走，整個排10人有一半已死亡或失蹤。

但烏克蘭志願軍C14副團長卡拉斯（Yevhen Karas）指經過兩個月行動，克林基俄軍部隊和遠程火炮已被嚴重壓制，只在夜間行動。雖然烏軍遭受苦難，但攻勢令俄羅斯指揮官感到不安，從扎波羅熱前線調回一支空降部隊以加強防禦，憂慮烏克蘭在本月、春季或夏季奪回第聶伯河東岸。他認為目前渡河重點不是突破，而是盡可能吸引和殺傷俄軍。