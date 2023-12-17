民主黨內部憂拜登難連任　包括奧巴馬

以巴戰事如火如荼之際，美國總統拜登在國內亦面臨大選壓力，美媒上周六（16日）指面對以巴和俄烏兩場戰事，以及在眾議院啟動彈劾調查下，民主黨內部對拜登能否於明年總統選舉連任的疑慮日深，包括他的前上司、前總統奧巴馬。

拜登對以色列的支持引起自由派和許多年輕選民反對，部分拜登政府幕僚上周更採取不尋常行動，在白宮外抗議以巴戰事，反映戰鬥正在深深分裂拜登的陣營。拜登近日派遣高官到中東向以色列傳達強硬訊息，表明以軍有數周時間結束當前階段的戰事，包括不分皂白的轟炸。美媒指，若國會批准更多軍援烏克蘭和以色列資金的法案，可能會改善拜登近期的選情。民主黨說客埃爾門多夫（Steve Elmendorf）表示，對拜登來說最重要是把事情做好，但現在這很難。

報道指，奧巴馬亦憂慮前者能否連任，知情人士指奧巴馬知道明年大選將是一場勢均力敵的競選，民主黨非常有可能會輸，而替代拜登的人對民主來說相當危險。美媒近日的民調顯示，拜登支持度落後主要對手前總統特朗普4個百分點，但拜登的競選團隊認為現在距離大選還有1年，這一點差距微不足道。團隊認為拜登經常被民主黨低估，至少他近年表現都超出預期，當選民把拜登與特朗普比較時，特別是在墮胎和干預2020年大選結果等問題上，拜登將佔優。