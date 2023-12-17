叛軍無人機定位　短程彈道導彈襲商船

也門叛軍青年運動接二連三攻擊在紅海、曼德海峽航行的商船及軍艦，有軍事網站上周六（16日）引述知情人士披露，武裝分子如何協調對商船發動攻擊。

根據美國中央司令部通報，青年運動上周五（15日）曾經發射兩枚彈道導彈，攻擊位於曼德海峽的國際航運通道，其中一枚擊中利比里亞商船Palatium III號。《海軍新聞》引述知悉紅海作戰形勢的軍事消息來源指出，青年運動在上述襲擊無使用相對先進的反艦彈道導彈，而是採用「非制導」、原本用於攻擊地面目標的短程彈道導彈。

報道指出，青年運動為了令這些短程彈道導彈成功命中大型商船，他們首先「截停」目標，例如透過無線電發出警告，或使用導彈及無人機攻擊；當目標停下來或減慢航速後，武裝分子透過無人機取得目標的固定坐標，最後才發射短程彈道導彈。

西方國家軍艦使用相對昂貴的防空導彈，擊落便宜兼容易大規模生產的青年運動無人機，外界憂慮快速消耗艦上彈藥，需要頻繁回港補充戰力，無法維持高作戰效率。美國神盾驅逐艦卡尼號由10月至今在紅海擊落青年運動41個空中目標，美方官員在最新一宗交戰後拒絕透露使用的防空武器，以免青年運動算出該艦的彈藥儲備。