紅海航道威脅日增　歐美艦艇連番出手

也門叛軍青年運動接連攻擊在紅海航行的商船，以向美國施壓迫使以色列停止進攻加薩地帶。青年運動本月9日警告升級行動，攻擊所有前往以色列的船艦以來，已多次與歐美海軍艦艇交手。以下是紅海近期主要衝突事件：

日期：12月16日

事件：英國皇家海軍驅逐艦鑽石號在紅海擊落青年運動一架無人機；美國海軍神盾驅逐艦卡尼號在紅海擊落青年運動14架無人機

日期：12月15日

事件：青年運動一架無人機擊中在紅海航行的利比里亞貨船Al Jasrah號，一枚彈道導彈擊中在曼德海峽航行的利比里亞商船Palatium III號

日期：12月14日

事件：青年運動向曼德海峽發射一枚彈道導彈，威脅香港商船Maersk Gibraltar號

日期：12月13日

事件：青年運動武裝分子在紅海挾持馬紹爾群島商船Ardmore Encounter號不果後，發射兩枚彈道導彈但未有擊中目標；美國海軍神盾驅逐艦梅森號在紅海擊落青年運動一架無人機

日期：12月11日

事件：法國海軍護衞艦朗格多克號在紅海擊落青年運動一架無人機；青年運動一枚巡航導彈擊中在曼德海峽航行的挪威商船Strinda號

日期：12月9日

事件：法國海軍護衞艦朗格多克號在紅海擊落青年運動兩架無人機

日期：12月6日

事件：美國神盾驅逐艦梅森號在紅海擊落青年運動一架無人機

日期：12月3日

事件：青年運動對紅海3艘商船發動4次導彈攻擊，美國神盾驅逐艦卡尼號馳援期間擊落青年運動3架無人機