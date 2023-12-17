音樂工作室開辦課程　助孩子重拾自信

美國賓夕凡尼亞州費城一間音樂工作室專門為小孩子提供音樂課程，希望透過小組課程互動，為孩子們找回因疫情而失去的社交連結和活力，並讓他們在社交歌唱環境中發掘天賦、培養自信。如今工作室業務已遍及整個城市，深得不少兒童與家長喜愛。

工作室旗下課程種類齊全，包括聲樂、鋼琴、結他、樂理等，目前也與數個社區中心展開合作，藉此促進社區發展。始創人貝爾（Kathy Bell）是一名音樂家，她平時不僅會在網上發布唱歌的影片，也會在婚禮、私人或企業聚會等活動上表演。談及工作室創辦初衷時，她指每個人在疫情期間都經歷了隔離措施，因此有必要為孩子們提供一個契機，讓他們可以重新與他人聯繫在一起，音樂不僅提供人們與自身聯繫的機會，更重要的是與他人分享的機會。

工作室老師卡爾亨（Melanie Culhane）對學生的成長感到欣慰，並指看到學生挖掘音樂創造力過程讓自己感到無比快樂。學生岡薩雷斯（Donrumae Gonzales）則表示，工作室幫她改善了聲音，並激發了她的創造力，讓她意識到自己聲音的潛力，也不再感到害羞。另有家長形容課程是一次美妙的經歷，自己女兒不僅學習到很多唱歌知識，也增強了自信，老師非常善於激勵。