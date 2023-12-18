【東方日報世界視線】烏望歐援助觸礁　談入盟望梅止渴

在12月14至15日舉行的歐盟峰會中，匈牙利總理歐爾班否決歐盟建議提供給烏克蘭500億歐元的援助方案；但是他離開會場，促使會議通過與烏克蘭開啟加入歐盟的談判。歐爾班今次利用否決權，明顯是代表歐盟成員國內不斷冒起的右派反戰力量發聲。

歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾計劃下月再安排撥款援烏的特別會議，但今次否決援烏方案，已令急需支援的烏克蘭，整個冬天失去歐盟及美國政府的大手筆援助，將無法抵禦俄羅斯可能乘機發動的冬季攻勢。若果下月的會議仍然否決援烏方案，則歐盟還有B計劃，就是促使匈牙利以外的各成員國承諾支援款項。

不過，若真是走到這一步，這個B計劃將成為歐盟除了匈牙利的26個成員國的試金石，因為這是各成員國政府要面對反對黨及廣大民眾的棘手撥款問題，而新上台的波蘭、荷蘭及斯洛伐克政府，已經表態不願意及無力支援，其他小國更有藉口無力支援，結果可能變成一場鬧劇。

另一方面，歐爾班離開會場讓會議通過與烏克蘭開啟入盟談判，說明他不必做烏克蘭開展入盟程序的攔路虎，因為誰都知道這個程序需要耗費大量時間，特別是如今烏國已經濟崩塌，政治前途未卜，兩方面都不穩定之下根本難以商議，加上還有土耳其、阿塞拜疆、亞美尼亞、科索沃、塞爾維亞等都在輪候，特別為烏克蘭開綠燈及加快程序會產生很多問題，不少成員國肯定會提出質疑及反對。

烏克蘭要加入歐盟起碼有三大難題，首先是嚴重的貪污問題，明眼人都看到歐美大量的軍備及經濟支援，被烏克蘭軍政界大小官員層層掠奪，中飽私囊；若烏克蘭日後成為歐盟成員國，將會獲得大量補貼，令人擔心大部分補貼會去向不明。

其次是烏克蘭經濟基本上被外資及經濟寡頭控制，欠缺合理競爭的平台，歐盟成員國的政府自然會收到國內大小企業的投訴及游說，希望阻止烏國入盟。

第三是歐盟成員國有法例禁止內部少數族裔受到歧視，因此烏克蘭境內波蘭、俄羅斯、匈牙利、羅馬尼亞族裔文化、經濟、生活受壓迫的問題，將會浮現。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻