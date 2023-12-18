英外相促港府釋放黎智英　籲華廢除《港區國安法》

76歲壹傳媒黎智英國安案周一（18日）開審前夕，英國外相卡梅倫當地周日（17日）發聲明要求港府釋放黎智英，批評《港區國安法》違反《中英聯合聲明》，敦促中國當局撤銷《港區國安法》。

卡梅倫表示，《港區國安法》明顯違反《中英聯合聲明》，它持續存在及應用是反映中國破壞其國際承諾。《港區國安法》損害香港，顯著地侵蝕了香港的權利和自由，壓制了反對派聲音。卡梅倫對任何人在《港區國安法》下面臨起訴表示嚴重關切，特別是對英國公民黎智英出於政治動機的起訴，他已成為當局試圖阻止和平行使言論和結社自由的目標。卡梅倫敦促中國當局廢除《港區國安法》，並停止起訴所有根據該法受到指控的個人，同時呼籲港府停止起訴並釋放黎智英。

在上周二（12日），黎智英之子黎崇恩在倫敦獲卡梅倫接見，黎崇恩乞求外國出手向港府施壓釋放黎智英。中國外交部發言人毛寧當時指，黎智英是反中亂港的首惡分子，是香港亂局的幕後推手，公然勾結外部勢力危害國家安全，英國自詡法治國家卻公然干預已進入司法程序的案件。英國剛推出《國家安全法》，卻悍然反對《港區國安法》，雙標嘴臉暴露無遺，險惡用心昭然若揭。中方正告英方切實尊重事實和法制，停止干涉香港事務和中國內政。