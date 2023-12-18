以軍破加薩最大地道　哈馬斯領袖弟弟乘車畫面曝光

以色列國防軍周日（17日）公布在加薩北部發現至今最大型的巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯地道，並由哈馬斯領袖辛瓦爾的弟弟穆罕默德．辛瓦爾主導建造。以軍公開其中一段取得的片段可見，穆罕默德．辛瓦爾曾乘車在地道內移動。

片段從一輛汽車的後座拍攝，汽車在地道內行駛，穆罕默德．辛瓦爾坐在副駕座，向身旁的司機發指示。以軍指，穆罕默德．辛瓦爾在以巴開戰後已沒有匿藏在此地道。

穆罕默德．辛瓦爾是辛瓦爾的得力助手，由於辛瓦爾可能不身處加薩，外界相信穆罕默德．辛瓦爾才是哈馬斯在加薩行動的負責人。穆罕默德．卡瓦爾於1991年加入哈馬斯轄下卡桑旅，曾被巴勒斯坦自治政府逮捕入獄，服刑3年後成功逃獄，之後策劃多宗在1990年代中期針對以色列的自殺式炸彈襲擊。至2005年，他成為加薩南部的哈馬斯汗尤尼斯旅指揮官，以色列傳媒指他是哈馬斯指揮架構的核心成員，國防軍於2021年曾試圖擊殺他。國防軍上周分別宣布懸紅40萬美元（約312萬港元）和30萬美元（約234萬港元），通緝辛瓦爾和穆罕默德．辛瓦爾。