美要求巴人自治政府改革　領導層注入新血

美國政府主張加薩地帶戰後由巴勒斯坦自治政府接管，美媒周日（17日）披露華府希望巴勒斯坦自治政府進行廣泛改革，包括在領導層注入新血，雙方同時在討論讓自治政府重新編組早年在加薩的安全部隊。

知情美國官員表示，美方鼓勵巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯和其幕僚為決策層帶來更年輕、能幹、在西岸和加薩都有信譽的人，同時需受國際社會尊重和信任。美國和巴人自治政府近日商討的另一件事是，讓自治政府重組安全部隊負責加薩戰後的安全和警務，自治政府已接觸部分仍符合年齡要求的前安全部隊成員，詢問是否有意歸隊。

以色列政府多次表明反對由巴人自治政府接管加薩，美國官員承認沒有以色列同意，計劃難以實行。美國國家安全顧問沙利文上周五（15日）在約旦河西岸城鎮拉姆安拉與阿巴斯會面，二人討論了巴人自治政府在戰後能如何參與管治加薩。美方指，沙利文上周四（14日）訪以色列時沒有提及重新組織巴人自治政府安全部隊，以色列官員認同西岸安全部隊對防止針對以色列的襲擊有貢獻，但已失去對部分西岸地區的控制。