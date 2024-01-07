波音737 MAX 9空中甩門　全美停飛

美國一架載有177人的波音737 MAX 9客機上周五執飛國內線航班期間，機艙一塊牆壁「連窗帶門」在半空飛脫，事後折返緊急降落。美國聯邦航空局（FAA）上周六宣布停飛這款型號客機，估計涉及全球171架；美國全國運輸安全委員會（NTSB）透露，涉事機身組件是封死緊急出口的「門塞」，至今尚未尋回。

美國聯邦航空局發出「緊急適航指令」，下令由美國國內航空公司操作或在美國境內飛行的波音737 MAX 9客機暫時停飛，同時立即展開檢查，在完成檢查前不得飛行，預料每架客機的檢查時間大約4小時至8小時。在「緊急適航指令」的適用性一欄提到，其適用對象是配備「中間機艙門塞」（mid cabin door plug）的波音737 MAX 9客機，上周五的事故正是該「門塞」在半空脫離機身，導致客機急速失壓，這情況可以出現乘客及機組人員受傷、「門塞」擊中機身、客機失去控制的情況。

美國目前只有兩間航空公司操作波音737 MAX 9客機，分別是上周五發生事故、配備65架的阿拉斯加航空，以及擁有79架的聯合航空。阿拉斯加航空表示，截至上周六下午，已經取消160班航班，影響大約2.3萬名旅客；又透露在當局發出「緊急適航指令」前，18架同型號客機完成深入檢查後上周六繼續執飛航班，但現時已經停止執飛，航空公司正在與美國聯邦航空局溝通，判斷這批客機是否需要額外檢查。

聯合航空起初表示，臨時暫停「指定」波音737 MAX 9客機飛行，以便進行美國聯邦航空局要求的檢查，其後才宣布檢查行動擴大至旗下所有同型號客機，但旗下波音737 MAX 8客機執飛的航班不受影響。至於使用該款客機的其他航空公司，分別是墨西哥航空、坦桑尼亞航空、巴拿馬航空、冰島航空、飛翔杜拜、土耳其航空。

美國全國運輸安全委員會主席霍門迪（Jennifer Homendy）上周六透露，涉事阿拉斯加航空波音737 MAX 9客機起飛後10分鐘出事，但正是這個時間點令這場事故不致變成悲劇，理由是客機當時飛行高度大約16,000呎，處於正在爬升至巡航高度的階段，意味乘客按道理仍然扣上安全帶；若然事發時客機處於35,000呎的巡航高度，乘客有機會站立、在通道行走、使用洗手間，機身「穿窿」可以釀成嚴重傷亡。

波音737 MAX 9客機在機艙中後方預留一個緊急出口，假如客機採用高密度座位配置方案、亦即是接載更多乘客，這個出口必須使用及安裝艙門；相反，假如客機使用低密度座位配置方案，代表接載較少乘客，這個出口毋須使用。今次出事的客機屬於低密度座位配置，所以該緊急出口由「門塞」封死，在面向機艙內部一側由牆壁覆蓋，對乘客而言如同普通的機艙窗戶，但從機艙外部來看與普通的艙門無異。