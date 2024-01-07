奧斯汀入院第4天　國防部始通知白宮

美國國防部未有即時公布部長奧斯汀入院一事愈鬧愈大，當地傳媒上周六（6日）披露，當事人一度在深切治療部留醫，但白宮及相關國會委員會分別在事發第4天及第5天才收到通知。更令外界驚訝的是，奧斯汀的職務交由副手代為執行，對方卻身在波多黎各度假，意味國防部總部五角大樓處於「群龍無首」的狀態。

奧斯汀因出現醫療併發症，上周一（1日）晚上送到馬里蘭州貝塞斯達沃爾特里德國家軍方醫院，五角大樓上周五（5日）傍晚才公布消息。奧斯汀上周六發表聲明首度回應事件，首先感謝醫院醫護人員的照料，也感激同事及朋友的慰問及祝福，「我對正在康復當中感到十分高興，很期待盡快返回五角大樓」。他承認自己可以處理得更好，確保適當地知會公眾，但強調這是個人的醫療程序，對公布消息的問題負有全部責任。

美國傳媒引述知情美方官員報道，奧斯汀元旦日起無法履行職務，由副國防部長希克斯代理；惟她一早安排放假前往波多黎各，這代表位於維珍尼亞州阿靈頓縣的五角大樓，同時沒有「正選」奧斯汀及「後備」希克斯坐鎮。官員強調，希克斯一直與職員保持聯絡，監控部門日常運作及執行部分例行公務。美國國防部發言人賴德上周六回應傳媒查詢時表示，奧斯汀當天仍然留院，但前一天全面恢復履行職務。

美國國防部及奧斯汀均無透露住院詳情，包括何時接受醫療程序。知情美國官員表示，白宮國家安全顧問沙利文及其他高級白宮官員上周四（4日）才收到五角大樓通知，奧斯汀上周一至上周四在深切治療部治療；沙利文得悉後不久把消息轉達給總統拜登。官員直言，如果沙利文不知情，拜登沒可能知道他的國防部長身在醫院；白宮國家安全委員會官員對五角大樓花很長時間，才讓他們知道奧斯汀的狀況感到驚訝。

報道指出，拜登上周六晚上與奧斯汀通電話，官員指拜登對奧斯汀完全信任及有信心；白宮國家安全委員會發言人表示，拜登期待奧斯汀盡快重返五角大樓。惟報道同時提到相關國會委員會獲悉奧斯汀入院的時間，與五角大樓首度公布消息都在同一天，只是他們比公眾提早15分鐘知情。此外，部分五角大樓官員也是從賴德發出的聲明獲悉事件，其中一人稱其辦公室獲奧斯汀助手通知，當事人上周在家工作。

美國傳媒指出，不論是從軍時期的陸軍四星上將，還是五角大樓之首的國防部長，奧斯汀都以注重私隱而為外界所知，避免成為公眾目光所在。雖然他會與傳媒接觸，但不喜歡定期與記者交流，被指是試圖透過不成為新聞頭條人物，維持在拜登政府的影響力。報道形容，這個策略對奧斯汀而言非常有效，使拜登一直信任自己。